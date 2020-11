Le décès de Saeb Erekat, terroriste en complet-cravate, a été accueillie avec tristesse par la gauche israélienne, une pathologie bien « juive ».

Amir Peretz, secrétaire-général du Parti travailliste a écrit : « Saeb Erekat sera retenu comme ayant été un homme qui a cru au processus de paix avec Israël et qui l’aura accompagné durant de nombreuses années. Il a préféré le processus de paix à la violence (sic). Mes condoléances à sa famille et au peuple palestinien ».

Le mouvement Shalom Akhshav a aussi exprimé sa tristesse de la mort d’un ennemi acharné d’Israël : « La mort de Saeb Erekat est une journée bien triste pour tous les partisans de la paix en Israël et au sein de l’Autorité Palestinienne. Erekat fut un homme de paix, il prit part au processus de paix entre Israël et l’AP et combattit pour établir une confiance réelle entre Israéliens et Palestiniens, jusqu’à son dernier jour. Nous nous souviendrons de son dévouement à la cause de la paix et de la solution des deux Etats. Que son souvenir soit béni ! »

Shelly Yehimovich, ancienne secrétaire-générale du Parti travailliste : « Saeb Erekat, qui vient de décéder en Israël, aura peut-être été le dernier des modérés palestiniens qui prônaient le dialogue et la voie politique. Je l’ai rencontré, c’était un homme modéré, intéressant et intelligent. Un jour, il m’avait dit : ‘Si vous, Tsipi Livni et Zehava Gal-On étiez au pouvoir, la paix serait déjà là! Je ne sais pas s’il avait raison ou non, mais je déplore sa mort et participe à la douleur de sa famille ».

Nitzan Horowitz – président de Meretz : « Mes condoléances à la famille Erekat et au peuple palestinien après la mort du Dr. Saeb Erekat. Homme politique. homme de paix et meneur des négociations avec Israël depuis la conférence de Madrid alors qu’il était encore jeune. Dr. Erekat a toujours préféré la voie du dialogue à la violence et il avait fait de la vision des deux Etats le projet de sa vie. J’ai eu le mérite de le connaître durant des années. Nous avons eu beaucoup de discussions mais malgré sa frustration de la situation il n’a jamais abandonné son attachement à la solution des deux Etats, Israël et la Palestine. Reposez en paix, la paix est votre testament ». (sic)

Tsipi Livni – ancienne ministre : « Je suis triste de la mort de Saeb Erekat. Saeb a consacré sa vie à son peuple. Arriver à la paix est mon destin’ avait-il coutume de dire. Depuis son lit d’hôpital il m’avait envoyé un message : ‘Je n’ai pas achevé ce pour quoi je suis né’. Mes sincères condoléances à sa famille et aux Palestiniens. Il v manquer ».

Ayman Oudeh, président de la Liste arabe unifiée : « Saeb n’aura pas eu le chance de voir son peuple se libérer des chaînes de l’occupation, mais les prochaines générations de Palestiniens se souviendront de lui comme ayant été l’un des géants qui ont combattu en faveur de leur indépendance ». Presque tous les autres députés de la Liste arabe ont exprimé leur peine…

Réactions plus lucides à droite

Betzalel Smotritch – député Yamina : « Voir des gens qui en Israël expriment leur peine après la mort d’un antisémite, partisan du terrorisme et qui fut à la pointe du combat contre l’Etat d’Israël est quelque chose qu’il est difficile de décrire. Pertes des repères, annulation de toute identité et triste dévoiement de la morale. Ce dévoiement avait déjà commencé il y a longtemps lorsqu’ils s’embrassaient et s’étreignaient alors que dans son double jeu il alimentait en même temps le terrorisme contre les citoyens d’Israël.

Yehouda Wald, secrétaire-général du Ihoud HaLeumi : « Erekat soutenait le terrorisme, diffusait des calomnies contre Tsahal (il faut à l’origine de l’accusation de ‘massacres’ lors de l’Opération Remparts à Jénine), lutta pour le droit au ‘retour’ qui signifie la fin de l’Etat juif, oeuvra en faveur du boycott d’Israël et incita à la violence. Il aura consacré toute sa vie à la guerre contre Israël. C’était un ennemi. Avec son départ, il y a moins de mauvais dans ce monde ».

Ofir Sopher – député Yamina : « Saeb Erekat a fait l’éloge de terroristes meurtriers, a agi pour le boycott d’Israël et fut l’un des meneurs de la terrible calomnie contre Tsahal après l’Opération Remparts à Jénine. Comment pourrait-on dire le moindre mot positif sur lui ?! »

« Les colons israéliens crachent délibérement sur les Palestiniens afin de leur transmettre le virus du Corona » (Saeb Erekat – ‘homme de paix’ – mars 2020).

