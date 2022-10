Hier soir vers 21h, un terroriste a ouvert le feu au barrage du quartier arabe de Shouafat, à Jérusalem. Il a grièvement blessée une garde-frontière, âgée de 19 ans, qui a succombé à ses blessures cette nuit à l’hôpital.

Un garde de 30 ans a également été gravement blessé à la tête. Il a été transporté à l’hôpital où il a déjà subi une opération.

Une troisième blessée, plus légère, est à déplorer: une soldate atteinte par des éclats de balle à la jambe.

Après avoir tiré, le terroriste, qui était arrivé à pied, s’est enfui à bord d’une voiture. Les forces de sécurité sont toujours à sa recherche. Elles connaissent son identité. Cette nuit, elles sont entrées dans les quartiers arabes de Shouafat, Beth Hanina et Anatot et ont procédé à des arrestations. Les policiers se sont heurtés sur place à de violentes émeutes. Le chauffeur de la voiture, quant à lui, s’est rendu quelques heures plus tard à la police.

Hier soir, le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar Lev et le chef de la police, Kobi Shabtaï, se sont rendus sur les lieux de l’attentat. »C’est un soir difficile. La police et les forces de sécurité sont à la recherche du terroriste, elles n’arrêteront pas tant qu’elles n’auront pas mis la main dessus, mort ou vivant », a déclaré le ministre.

Le député Hatsionout Hadatit, Itamar Ben Gvir, s’est lui aussi rendu sur place où il a interpellé le ministre l’accusant d’abandonner ses combattants.

Le Premier ministre, Yaïr Lapid, quant à lui, a déclaré: « Il y a eu un grave attentat au barrage de Shouafat. Nos forces de sécurité agissent sur le terrain pour appréhender le terroriste. En cette saison de fêtes, des forces importantes sont mobilisées, travaillant jour et nuit pour défendre les citoyens d’Israël. Mon cœur est avec les blessés et leurs familles ce soir. La terreur ne nous vaincra pas, nous sommes forts même en cette soirée difficile ».