La manifestation de ce soir (samedi) a commencé par une minute de silence à la mémoire des deux victimes de l’attentat à Hawara.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans 150 points du pays.

Le mot d’ordre des manifestations de ce soir était autour des rapports entre la religion et l’Etat. Les protestataires se sont servis des quelques incidents dans les autobus du pays et de la colère de certains habitants contre le fait que la nouvelle ligne de tramway du Goush Dan ne fonctionnera pas Shabbat, pour écrire les slogans des rassemblements de ce samedi.

Photo by Avshalom Sassoni/Flash90

A Herzliya, une petite fille de 9 ans, Daniella, a prononcé un discours: ”Les mots suivants sont dédiés à toutes les filles. Je suis une enfant mais je ne veux pas vivre dans un pays où on me dira comment je dois m’habiller, ce que je dois faire et où je dois m’asseoir. C’est tout simplement une honte. Je suis sortie manifester parce que j’ai peur pour mon avenir. Quelle honte”.

La nouvelle voix du mouvement de protestation est celle de Netta Barzilaï, la gagnante de l’Eurovision en 2018. Elle devait se produire ce soir devant les manifestants de Tel Aviv. Finalement, en raison de l’attentat à Hawara, il a été décidé qu’elle ne ferait qu’interpréter l’Hatikva.

Avant cela, elle a prononcé quelques mots: ”Mon père et ma mère viennent ici tous les samedis. Mes parents m’ont éduquée dans l’amour du pays ainsi que le respect de chaque personne et de la liberté d’expression. Je ne peux pas les laisser seuls et les décevoir. Mon peuple d’Israël bien-aimé, nous traversons des jours difficiles, deux Israéliens ont été assassinés aujourd’hui à Hawara et je veux témoigner de mon affection aux familles et leur présenter mes condoléances. Nous entendons quotidiennement des cas de violence et de discrimination envers les femmes, des cas de violence contre les LGBT. Nous ne pouvons pas régresser, nous ne pouvons pas permettre que les droits de l’homme soient piétinés, je veux vous rendre hommage, vous qui vous battez pour cette chère démocratie. Jimmy Hendrix a dit que lorsque la force de l’amour sera plus forte que l’amour de la force alors nous aurons le calme”.

En début de soirée, des manifestants munis de torches, ont bloqué le périphérique Ayalon.

A Rehovot, Dan Halutz, ancien Chef d’Etat-major, a procédé à une attaque en règle contre l’opposition, mettant en exergue le fossé qui sépare les manifestants dans la rue de ceux qui sont censés les représenter à la Knesset: ”Les partis d’opposition continuent de bégayer”, a déclaré Halutz, ”Ils ne parlent pas d’une même voix. Il y en a un, Matan Kahana, qui appelle à un gouvernement d’union nationale sous la direction de l’accusé (Netanyahou, ndlr) et qui lui promet deux années de calme. C’est le même qui critique ses amis pilotes qui ont décidé d’arrêter de se porter volontaires. Il y en a un autre, Elazar Stern, qui lance un appel identique, au nom de Yesh Atid. Membres de l’opposition, vous vous trompez, vous ne représentez tout au plus que vos partis mais pas le public qui se bat depuis déjà 33 semaines pour préserver la démocratie”.

Il a également critiqué le Président Herzog: ”Vous avez aussi une part de responsabilité dans la création de cette illusion selon laquelle, il existerait une solution à la crise. Nous sommes au coeur d’une crise de confiance sans précédent, entre la majorité des citoyens israéliens et la direction qui nous gouverne. Netanyahou n’est pas la solution, il est le problème”.