Le 19 mars prochain, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, est attendu en France. Il sera l’invité d’honneur d’un événement organisé par le KKL à la mémoire de Jacques Kupfer, z’l.

L’annonce de sa participation ne fait pas l’unanimité au sein même de la communauté juive française.

Le Yediot Aharonot, cite Marc Knobel, ancien vice-président de la LICRA et chercheur au CRIF, qui confie que s’il avait été invité à un événement en présence de Smotrich, il ne serait pas venu: »Je n’aime pas l’idéologie de ce ministre. Elle est dangereuse », affirme Knobel, »Pareil pour Ben Gvir. Je pense qu’ils sont dangereux pour l’Etat d’Israël. Je ne pense pas que ce soit le moment qu’un homme aussi extrémiste vienne en visite à Paris. Je ne suis pas certain que tous les dirigeants de communautés soient d’accord avec cette venue. Il est possible que certains soient obligés de le rencontrer pour le protocole mais je ne suis pas sûr qu’ils le veuillent. J’aime Israël, je suis sioniste, ce n’est pas juste une question de représentation politique. Smotrich et Ben Gvir sont dangereux pour la démocratie israélienne. La déclaration de Smotrich après les émeutes à Hawara selon laquelle il fallait effacer le village, est très dangereuse. L’extrémisme est dangereux pour Israël. Que voulez-vous être? Une démocratie ou un régime autoritaire? ».

Me Nili Kupfer Naouri, la fille de Jacques Kupfer, z’l, et la présidente d’Israël is forever, a réagi à cet article du Yediot: »Le CRIF n’a jamais représenté la communauté juive en France. Nous n’avons pas invité les Juifs de cour à cet événement. Les Juifs de la communauté, contrairement à eux, attendent avec impatience la venue de Betsalel Smotrich et la soirée en hommage à mon père, Jacques Kupfer, z’l, à laquelle il participera ».

On ne sait pas encore si le ministre israélien rencontrera des officiels français lors de ce séjour ni même s’il en a fait la demande.

Le ministre des Finances se trouve actuellement aux Etats-Unis, à la conférence du Bonds. Les jours qui ont précédé ce voyage ont également été riches en déclarations contre sa venue de la part, notamment, de certains représentants de communautés juives américaines, qui ont même demandé à lui interdire l’entrée sur le sol américain.

Il a été rapporté que le ministre ne serait reçu par aucun représentant du gouvernement américain. Notons, à ce propos, qu’il n’en avait pas fait la demande et que, traditionnellement, les ministres israéliens des Finances se rendent tous les ans à la conférence du Bonds et n’y effectuent jamais de rencontres officielles avec des personnalités politiques, à cette occasion.

De là, Smotrich se rendra au Panama pour un sommet des ministres des Finances avant de s’envoler pour Paris, où il est donc attendu le 19 mars.