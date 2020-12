Avec les messages qui circulent quant à une possibilité de compromis de dernière minute entre le Likoud et Bleu-Blanc, la fronde contre Benny Gantz au sein de Bleu-Blanc se fait de plus en pus intense. Trois députés ont annoncé qu’ils voteraient en faveur de la loi de dissolution de la Knesset : Assaf Zamir, Micky Haïmovitch et Ram Shefa. Autre députée qui va dans cette direction, la députée Michal Kottler-Wunsch a indiqué qu’après avoir soutenu l’idée d’un gouvernement d’union elle est désormais favorable à de nouvelles élections : « Nous sommes face à une situation impossible d’un gouvernement qui ne fonctionne pas, qui désintègre les règles du jeu et utilise à mauvais escient les lois fondamentales. Il est temps de retourner vers le peuple souverain dans notre démocratie et de lui demander de trancher ».

De son côté, Yaïr Lapid (Yesh Atid) a violemment critiqué l’attitude de Bleu-Blanc ces derniers jours : « Quiconque votera en faveur du maintien des jobs lèvera la main contre la démocratie, contre le retour d’Israël vers la lucidité, contre les valeurs et les principes de la démocratie et contre l’honnêteté. A Bleu-Blanc ont croit que les critiques et les railleries qu’ils subissent sont dues au fait qu’ils ont perdu sout sens moral, mais en fait, c’est parce qu’ils sont des arnaqueurs ratés qui ont été bernés par un arnaqueurs encore plus doué qu’eux… »

Photo David Cohen / Flash 90