Suite aux récents attentats commis en France au nom de l’islam, le ministre français Gérald Darmanin a annoncé jeudi que les pouvoirs publics vont effectuer des contrôles approfondis dans 76 mosquées de Paris et de province, soupçonnées de répandre des « idées contraires aux valeurs de la République ». Le ministre a indiqué que si « les doutes sont confirmés » ces mosquées seront fermées.

Toujours avec cette prudence bien française, Gérald Darmanin a voulu préciser « qu’avec 76 mosquées contrôlées sur 2600 mosquées de France on est loin de ce que l’on entend parfois quant à une radicalisation généralisée, même s’il y a effectivement des lieux où sévit un enseignement manifestement anti-républicain ».

Parmi les thèmes enseignées dans ces mosquées visées, le ministre a cité « l’opposition à l’égalité hommes-femmes, la haine du juif, la haine du catholique, la haine de la France, et a par ailleurs cité des financements plus que douteux et la fréquentation de ces mosquées par des personnes soupçonnées d’apologie du terrorisme.

Rappelons que lors d’une visite à la grande mosquée de Paris au mois de septembre, ce même Gérald Darmanin avait affirmé que « l’islam est la religion qui aura le moins de difficulté à travailler avec la République ». Une thèse que se vérifie chaque jour…

Photo Wikipedia