Depuis 1988, un “Prix des Droits de l’homme de la République française – Liberté – Égalité – Fraternité”, au nom du Premier ministre, est décerné chaque année par la Commission nationale consultative des Droits de l’homme. Un thème différent est donné chaque année, et pour 2018 qui correspond au 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme de l’ONU, la commission consultative a décidé d’honorer…les défenseurs des droits de l’homme. Dès le mois de septembre, un appel à candidature avait été lancé, et comme chaque année, le jury a choisi cinq lauréats qui recevront leur prix des mains de la ministre de la Justice et du président de la commission consultative des droits de l’homme.

Dans ce “palmarès” figure l’organisation d’extrême gauche B’Tselem, qui sous couvert de défense des droits de l’homme se livre en réalité à un combat politique obsessionnel contre Tsahal et l’Etat d’Israël, y compris à l’étranger, comme on a pu encore le voir au mois d’octobre avec l’intervention hideuse de son directeur-général Hagaï Elad à l’ONU. B’Tselem partagera son prix avec l’association arabe palestinienne Al-Haqq qui officiellement lutte pour la défense des droits de l’homme dans les territoires contrôlés par l’Autorité Palestinienne. Mais la réaction de son directeur-général Shawan Jabrin à l’annonce de la récompense indique bien quel “combat” son association mène en réalité, main dans la main avec B’Tselem: “C’est un grand honneur de recevoir cette prestigieuse distinction en même temps que nos collègues de B’Tselem qui sont nos partenaires dans le combat pour la justice et pour un meilleur avenir libéré de l’occupation et de l’oppression. Ensemble, nous travaillons pour la fin de l’impunité afin que les Palestiniens puissent enfin jouir de leurs droits humains”. Sans oublier que durant sa jeunesse, Shawan Jabrin fit partie du Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP), une organisation qui se distingue dans la défense des droits de l’homme…