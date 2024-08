Le Quai d’Orsay a réagi à la montée ce matin (9 Av) du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, sur le Mont du Temple.

Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères a condamné cette visite qu’elle qualifie de ”provocation inacceptable”.

Le communiqué précise: ”La France condamne la visite ce jour du ministre de la sécurité nationale israélien M. Ben Gvir sur l’Esplanade des mosquées, en violation du statu quo historique des Lieux saints à Jérusalem. Cette nouvelle provocation est inacceptable.

La France appelle le gouvernement israélien à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter le statu quo historique sur les Lieux saints à Jérusalem. Elle souligne l’importance du rôle spécifique de la Jordanie à cet égard.

La France réaffirme l’urgence de mettre en œuvre la solution des deux États, qui implique la création d’un État palestinien, souverain, viable et contigu, ainsi qu’un engagement volontaire et courageux des responsables politiques israéliens et palestiniens en faveur de la paix”.

L’Union européenne a également condamné la visite de Ben Gvir sur le Mont du Temple: ”L’UE condamne sévèrement la provocation du ministre israélien Ben Gvir, qui a soutenu la violation du statu quo par sa visite sur le lieu saint. L’Union européenne rappelle la nécessité de préserver le statu quo, y compris concernant le rôle particulier de la Jordanie”.

La Maison Blanche a, elle aussi, publié un communiqué pour condamner cette action du ministre: ”Les Etats-Unis sont fermement attachés à la préservation du statu quo historique sur les lieux saints et Jérusalem. Toute action unilatérale qui met en péril le statu quo est inacceptable. Nous reconnaissons l’importance de ce lieu saint et c’est pourquoi nous appelons les parties à respecter le statu quo sur le site”.