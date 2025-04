»Israël bloque complètement l’entrée d’aide humanitaire à Gaza depuis plus de 50 jours. Les produits essentiels sont épuisés ou le seront bientôt », écrivent les trois pays. »Les civils palestiniens, dont un million d’enfants, sont confrontés à un risque grave de famine, d’épidémies et de mort. Cela doit cesser. Nous demandons instamment à Israël de rétablir immédiatement l’acheminement rapide et sans entrave de l’aide humanitaire à Gaza afin de répondre aux besoins de tous les civils. Lors du dernier cessez-le-feu, le réseau des Nations Unies et des organisations non gouvernementales internationales a pu fournir de l’aide à grande échelle. La décision israélienne de bloquer l’entrée de l’aide à Gaza est intolérable. Les récentes déclarations du ministre Israël Katz instrumentalisant l’aide humanitaire et le projet d’Israël de demeurer à Gaza après la guerre sont inacceptables : elles nuisent à la perspective de paix. La fourniture de l’aide humanitaire ne doit jamais être instrumentalisée à des fins politiques et le territoire palestinien ne saurait être réduit ou connaître le moindre changement démographique forcé. Israël est tenu, en vertu du droit international, d’autoriser le libre passage de l’aide humanitaire ».

Ils ajoutent: »Les personnels humanitaires doivent être en mesure d’apporter leur aide à ceux qui en ont le plus besoin, indépendamment des parties au conflit et conformément à leurs principes humanitaires. Israël doit garantir aux Nations Unies et aux organisations humanitaires un accès sans entrave partout à Gaza pour qu’ils puissent y opérer en toute sécurité. Le Hamas ne doit pas détourner l’aide humanitaire pour ses propres profits financiers ou utiliser les infrastructures civiles à des fins militaires ».

La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne profitent également de ce communiqué pour condamner les opérations militaires israéliennes dans la Bande de Gaza: »Nous réaffirmons notre indignation face aux récentes frappes menées par les forces armées israéliennes contre le personnel, les infrastructures, les locaux et les équipements de santé des organisations humanitaires. Israël doit en faire beaucoup plus pour protéger les civils, les infrastructures et les travailleurs humanitaires, notamment en rétablissant les mécanismes de déconfliction et en permettant la libre circulation du personnel humanitaire à Gaza. Israël doit par ailleurs veiller à ce que ses opérations militaires ne causent aucun préjudice aux établissements et aux personnels de santé. Il doit autoriser la prise en charge des besoins médicaux urgents de la population tout en permettant aux malades et aux blessés de quitter temporairement la bande de Gaza pour se faire soigner ».

Ils concluent: »Nous exhortons toutes les parties à parvenir à un cessez-le-feu, qui est essentiel. Nous continuons d’appeler le Hamas à libérer immédiatement tous les otages restants, qui connaissent de terribles souffrances. Nous devons tous œuvrer à la mise en place de la solution des deux États, qui est la seule façon d’instaurer une paix et une sécurité durables pour les Israéliens et les Palestiniens et pour garantir la stabilité à long terme de la région ».