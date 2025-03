Dans une démonstration de diplomatie coordonnée, les ministres des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Allemagne ont publié ce mercredi une déclaration commune pressante concernant la situation humanitaire à Gaza.

Les trois pays ont directement interpellé Israël, l’enjoignant à « respecter ses obligations internationales » et à assurer l’acheminement de l’aide humanitaire de manière rapide, complète et sécurisée. Leur communiqué est sans équivoque : « Perturber l’entrée des biens et fournitures dans la bande de Gaza pourrait constituer une violation du droit international humanitaire. »

Les diplomates européens ont été catégoriques : l’aide humanitaire ne peut être ni conditionnée à un cessez-le-feu, ni instrumentalisée à des fins politiques. Ils ont souligné la « situation catastrophique » prévalant actuellement à Gaza.

Au-delà de la question humanitaire, la déclaration a également abordé le sort des otages. Les ministres ont réclamé la « libération inconditionnelle de tous les otages détenus par le Hamas » et condamné le « traitement humiliant » infligé par l’organisation. Ils ont également exprimé leur solidarité envers les familles victimes de l’attaque du 7 octobre 2023.

La suspension de l’aide humanitaire intervenue dimanche résulte d’une décision de Benjamin Netanyahou coordonnée avec les États-Unis. Des sources israéliennes relativisent l’impact immédiat de cette initiative. Selon leurs estimations, les entrepôts du Hamas contiendraient suffisamment de provisions pour quatre mois, après l’entrée de 25 200 camions d’aide durant les 42 jours de cessez-le-feu précédents. De plus, l’approvisionnement en eau depuis Israël vers l’usine de dessalement de Gaza reste maintenu.