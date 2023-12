Le Quai d’Orsay a publié un communiqué relatif au développement de la guerre à Gaza et aux déclarations des dirigeants israéliens en faveur d’une intensification des combats.

“La France est gravement préoccupée par l’annonce des autorités israéliennes d’une intensification et d’une prolongation des combats à Gaza, alors que les bombardements systématiques ont encore fait de très nombreuses victimes civiles ces derniers jours. La France réitère avec force son appel à une trêve immédiate conduisant à un cessez-le-feu. Le cadre du droit international humanitaire impose en tout temps et en tous lieux des principes clairs de distinction, de nécessité, de proportionnalité et de précaution pour épargner les civils. Israël doit prendre des mesures concrètes pour protéger la vie de la population civile à Gaza”.

Un discours qui est encore appuyé par une demande d’augmentation de l’aide humanitaire à Gaza.