Fidèle à sa tradition pro-palestinienne et dans un total déni de la vérité, la France ne s’est pas contentée de la réaction de l’Union européenne à la décision des Etats-Unis concernant les localités juives de Judée-Samarie. Le Quai d’Orsay a voulu une nouvelle fois se singulariser en publiant un communiqué réaffirmant la position française: « La politique israélienne concernant les colonies est illégale selon le droit international et particulièrement selon le droit humanitaire international. Elle est également en opposition aux résolutions du Conseil de sécurité. Les colonies sont à l’origine de l’augmentation des tensions et mettent en péril la solution des deux Etats ».

Si Israël « viole le droit humanitaire international », il faudra se demander comment il se fait que les hôpitaux israéliens accueillent, soignent et parfois sauvent chaque année des centaines d’adultes, d’enfants ou de nourrissons venus d’un territoire ennemi comme la bande de Gaza…

Photo Illustration