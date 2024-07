Le Quai d’Orsay a adopté la version du ministère de la Santé du Hamas faisant état de 29 morts civils dans une attaque israélienne à Khan Younès hier (mardi).

Tsahal a indiqué que cette attaque était une attaque ciblée contre un terroriste ayant participé aux massacres du 7 octobre et que toutes les précautions ont été prises pour éviter les dommages collatéraux.

Près du lieu de l’attaque se trouvait une école qui aurait été touchée indirectement. Tsahal a déclaré qu’une enquête avait été ouverte pour déterminer si des civils ont effectivement été touchés par l’attaque.

Pour la France, cela ne fait aucun doute et le ministère français des Affaires étrangères a publié une condamnation de cette attaque israélienne: ”La France exprime sa vive préoccupation concernant les informations faisant état de plusieurs frappes israéliennes contre des écoles abritant des déplacés à Gaza, dont une école de l’UNRWA et une école rattachée au Patriarcat latin de Jérusalem. La frappe menée hier sur l’école Al-Awda, et qui a fait plusieurs morts, est la troisième ciblant une école de déplacés depuis samedi dernier. Nous appelons à ce que toute la lumière soit faite sur ces frappes. Il est inacceptable que des écoles, a fortiori abritant des populations civiles déplacées par les combats, soient ciblées. Nous appelons Israël à tout mettre en œuvre pour protéger les civils dans la conduite des opérations militaires et pleinement respecter le droit international humanitaire, notamment les principes de proportionnalité et de distinction. Face à l’urgence humanitaire absolue à Gaza, la France appelle à un cessez-le-feu immédiat et durable qui seul permettra la protection des populations civiles, la libération des otages et l’entrée massive de l’aide humanitaire par tous les points d’accès à la bande de Gaza”.

Le communiqué évoqué d’autres attaques menées par Tsahal sur des écoles de l’UNRWA et les condamne alors même qu’il a été prouvé qu’elles servaient de bases terroristes et de lieux de retranchement pour les terroristes du Hamas.