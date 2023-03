Dans un communiqué du porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, sous le titre: « Colonisation – déclaration de la porte-parole du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (21 mars 2023) », la diplomatie française condamne la décision de la Knesset d’abroger la loi sur le désengagement de la Judée-Samarie.

La Knesset a adopté une abrogation partielle de la loi dite de désengagement de 2005, qui ouvre la voie à l’établissement de colons israéliens dans le nord de la Cisjordanie occupée, y compris sur des terres palestiniennes privées à Homesh.

La France condamne fermement cette décision qui est contraire au droit international, lourde de conséquences et ne pourra qu’attiser les tensions ainsi qu’aux engagements pris à peine quelques jours auparavant par Israël à l’occasion de la réunion de Sharm el Sheikh. Elle appelle instamment les autorités israéliennes à revenir sur cette décision.

Dans un moment de fortes tensions et à l’approche des fêtes religieuses, la France appelle une nouvelle fois le gouvernement israélien à mettre fin aux mesures unilatérales et à honorer les engagements pris à Aqaba et Sharm el-Sheikh. Ce processus doit pouvoir mener à la restauration d’un horizon politique crédible au conflit israélo-palestinien, dans la perspective de deux Etats vivant côte à côte en paix et en sécurité.