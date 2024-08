Après les Etats-Unis qui ont appelé hier leurs ressortissants à quitter le Liban ”avec le premier avion”, la France recommande également à ses ressortissants de ne pas rester sur le territoire libanais.

La Grande-Bretagne a donné des consignes similaires. Le Canada a, quant à lui, publié un avertissement concernant les déplacements en Israël et appelé ses ressortissants à éviter de s’y rendre en raison du ”conflit régional violent qui constitue un danger sécuritaire”. Le gouvernement canadien estime que ”la situation peut se dégrader à tout moment, ce qui pourra causer des difficultés poru quitter le territoire. L’escalade du conflit peut entrainer des complications pour les voyages, y compris la fermeture des espaces aériens et l’annulation des vols”.

Ces recommandations sont liées aux tensions croissantes dans la région notamment depuis l’élimination attribuée à Israël d’Ismaël Haniyeh, le chef de la branche politique du Hamas et de Fouad Shukr, le numéro 2 du Hezbollah. L’Iran et le Hezbollah ont promis de venger leur mort et d’attaquer Israël.