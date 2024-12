Le ministère français des Affaires étrangères a appelé aujourd’hui (mercredi) Israël à se retirer de la zone tampon en Syrie.

”Comme l’a indiqué l’Organisation des Nations unies, tout déploiement militaire dans la zone de séparation entre Israël et la Syrie constitue une violation de l’accord sur le désengagement de 1974, qui doit être respecté par ses signataires, Israël et la Syrie. La France renouvelle son plein soutien à la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD) dans le Golan, dont la sécurité doit être préservée. La France appelle Israël à se retirer de la zone ainsi qu’au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie”, a déclaré le porte-parole du Quai d’Orsay.