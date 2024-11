Après la déclaration ce matin (mercredi) du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et la discussion il y a quelques jours entre Binyamin Netanyahou et Emmanuel Macron, la France a adopté une position officielle concernant les mandats d’arrêt internationaux contre le Premier ministre israélien et son ex-ministre de la Défense.

Paris a annoncé officiellement que ni Netanyahou ni Gallant ne seraient arrêtés s’ils venaient en France, arguant du fait qu’Israël n’est pas signataire du Traité de Rome et donc n’est pas membre de la CPI. Selon le Quai d’Orsay: ”La France précise qu’un pays n’est pas obligé d’agir d’une manière incompatible avec ses obligations au titre du droit international à l’égard des pays qui ne sont pas parties au traité”.

D’autres pays ont également fait savoir qu’ils auraient des réticences à faire appliquer la décision de la CPI. C’est le cas notamment de l’Italie, qui met en doute la légitimité juridique de la décision des juges de La Haye, ou encore de l’Australie qui a déclaré se réserver le droit d’agir ou non en conformité avec la décision de la CPI.