Alors que depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban, l’armée israélienne doit faire face à de multiples violations de l’accord par les terroristes du Hezbollah, la France accuse Israël de ne pas respecter l’accord.

D’après des informations rapportées par le site Ynet, les Français ont clairement fait savoir à Israël qu’au cours de la dernière journée il y avait eu 52 violations du cessez-le-feu de la part d’Israël, qui n’étaient pas passées par le mécanisme de surveillance prévu par l’accord et qui avaient entraîné la mort de trois citoyens libanais. Ils ont noté que les drones israéliens avait recommencé à voler à basse altitude au-dessus de Beyrouth.

La France reconnait que le Hezbollah a tenté de ramener des armes au sud du Liban, mais a souligné qu’un mécanisme prévu par l’accord avait été mis en place pour ce genre de situations et qu’Israël n’en fait pas usage. La France estime qu’il faut laisser du temps aux Libanais pour restaurer l’autorité du gouvernement et de l’armée dans cette zone.

Un haut responsable français a déclaré que Paris craignait la rupture du cessez-le-feu. Selon lui, les Français sont en contact permanent avec le commandant de l’armée libanaise Joseph Aoun et le Premier ministre libanais Najib Mikati. “Les Libanais sont pleinement déterminés à agir pour préserver le cessez-le-feu et empêcher le retour du Hezbollah dans le sud, mais il faut leur laisser le temps de faire leurs preuves”, a indiqué ce haut responsable.

Israël a répondu à ces affirmations et a déclaré que le mécanisme destiné à faire respecter l’accord entre Israël et le Liban ne sera opérationnel qu’au courant de cette semaine et a insisté sur le fait que d’ici là, l’armée israélienne agirait de manière offensive pour sanctionner toute violation de la part du Hezbollah.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a répondu aux accusations françaises: ”Il faut que cela soit clair pour tout le monde, pour les Français et les Libanais, mais surtout pour les habitants du nord et les citoyens israéliens: Israël n’attendra pas le mécanisme prévu par l’accord et continuera à disposer pleinement de sa liberté d’action opérationnelle pour éliminer toute menace ou toute tentative du Hezbollah de restaurer ses capacités et de mettre en danger les habitants du nord d’Israël. Rien ne sera plus comme avant. C’est notre test et nous sommes déterminés à le réussir, avec l’aide de Dieu”.