Libéré des geôles égyptiennes après deux en et demi de détention pour « collaboration avec organisation terroriste », Rami Shaath est arrivé en France via la Jordanie pour rejoindre son épouse Céline Le Brun. Rami Shaath est le fils de Nabil Shaath, l’une des « figures historiques » du Fatah et de l’Olp. Son départ d’Egypte a été assortie de la déchéance de sa citoyenneté égyptienne. Céline Le Brun, activiste propalestinienne notoire, avait été expulsée d’Egypte vers la France peu après l’arrestation de son mari.

En dehors d’avoir été l’un des meneurs du soulèvement en Egypte en 2011, Rami Shaath a fondé la branche égyptienne du BDS et jour un rôle actif dans le mouvement de boycott et de délégitimation d’Israël dans le monde.

La libération de Rami Shaath est surtout le fruit de pressions françaises et du président Emmanuel Macron personnellement, qui avait « évoqué la question » lors de son entretien avec son homologue égyptien Abd El-Fatah A-Sissi à l’Elysée en 2020 et lui avait demandé la libération de Shaath.

A l’annonce de l’arrivée en France de Rami Shaath, le président du Crif Francis Kalifat a critiqué « l’enthousiasme » du président français du fait de la libération d’un cofondateur du mouvement BDS et il a mis en évidence l’inadéquation entre les déclarations officielles et les actes sur le terrain : « Les paroles et les actes ! On dénonce le nouvel antisémitisme mais plutôt que de sanctionner les actions du BDS on le renforce en accueillant en France Rami Shaath, le fondateur en Egypte du mouvement BDS qui prône la haine et la délégitimation d’Israël ».

A l’annonce de la libération de Rami Shaath, le président français avait twitté : « Je salue la décision des autorités égyptiennes de remettre Ramy Shaath en liberté. Je partage le soulagement de son épouse Céline Le Brun, qu’il retrouve en France, avec qui nous n’avons rien lâché. Merci à tous ceux qui ont joué un rôle positif dans cette heureuse issue ».

