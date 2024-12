Esther Guedj a grandi à Bordeaux. Elle ne connaissait pas Israël et pas grand-chose sur sa judaïté. Par un heureux hasard de la vie et après bien des errances, elle découvre Israël grâce à Taglit. Bouleversée, elle s’installe à Tel Aviv, et va renouer avec son rêve de devenir chanteuse. Hakokhav Haba lui a ouvert les bras. Sera-t-elle celle qui représentera Israël à l’Eurovision ? Pour l’instant personne ne le sait, sauf elle. Un très joli parcours d’alya et une quête identitaire d’une artiste en devenir.