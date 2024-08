Jacques Neriah, ancien officier supérieur des Renseignements militaires et ex-conseiller d’Itzhak Rabin explique les hésitations du Hezbollah et de l’Iran à riposter:” Israël prend toujours les devants au Liban et élimine des cibles de choix du Hezbollah tandis que l’Iran craint une frappe israélienne massive contre son ventre mou: le Golfe persique!”