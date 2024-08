Les sites de la FNAC et Decitre ont mis en vente ces derniers jours un ouvrage écrit par le chef terroriste reponsable de la mort dans des conditions atroces de milliers d’Israéliens, Yahya Sinouar.

Ce livre intitulé ”L’Epine et le oeillet” explique le projet diabolique de Sinouar ce qui n’empêche pas la FNAC et Decitre de lui consacrer une critique dithyrambique. Précisons que cette mise en vente et ses critiques datent d’après le 7 octobre, alors que le monde entier sait qui est Yahya Sinouar et qu’il détient à cette date 109 otages israéliens après avoir orchestré le plus grand massacre antisémite depuis la Shoah.

La FNAC a retiré le livre de son site internet après la vive réaction du CRIF notamment, mais le site Decitre le propose toujours à la vente. ”Comment est-ce possible ? Un texte de Yahya Sinwar, le chef du Hamas qui a lancé les attaques terroristes du 7 Octobre, se retrouve impunément en vente sur une grande plateforme française. Comme toujours dans l’Histoire, les démocraties sont d’abord menacées par leur naïveté et leur faiblesse !”, a écrit le président du CRIF, Yonathan Arfi, sur X.

Il décrit le livre comme un témoignage de ”la résilience et l’éthos d’un homme qui a jouté un rôle crucial dans la défintion du discours de la résistance dans le contexte palestinien” ou encore ”un reflet du passé et une vision prophétique de l’avenir de la région”.

Pour Decitre:

“L’Épine et le Oillet” est un roman captivant écrit par Yahya Al-Sinwar tout au long de sa longue incarcération dans les prisons israéliennes. Ce récit offre une fenêtre profonde sur la résilience et l’éthos d’un homme qui a joué un rôle crucial dans la définition du discours de la résistance dans le contexte palestinien. Le roman se déploie au fil des années de l’emprisonnement d’Al-Sinwar, plongeant dans la psyché d’un homme enfermé par des murs mais pas par son esprit.

Il raconte l’histoire de l’endurance, offrant des perspectives sur la pensée stratégique qui définira plus tard le rôle d’Al-Sinwar dans le leadership palestinien. À travers les pages, les lecteurs parcourent les couloirs de son esprit, peut-être là où les graines de l’opération “Inondation d’Al-Aqsa” lancée le 7 octobre 2023 ont été semées. Le récit d’Al-Sinwar n’est pas seulement celui de la survie ; il témoigne de l’esprit d’un peuple en lutte perpétuelle.

Le récit capture l’essence d’une vie vécue dans l’ombre du conflit et met en lumière les sacrifices personnels consentis dans la poursuite de ce qu’Al-Sinwar et ses camarades considèrent comme la libération et la résistance. C’est une fenêtre sur l’âme d’un mouvement et sur le cour de l’un de ses leaders les plus énigmatiques. La traduction de la série garantit que l’intensité et l’authenticité de la voix d’Al-Sinwar restent intactes, prouvant que la puissance du récit transcende les barrières linguistiques.

Désormais accessible à un lectorat mondial, “L’Épine et le Oillet” porte la profondeur émotionnelle et les perspectives politiques de l’ouvre originale. Alors qu’Al-Sinwar orchestre actuellement des stratégies contre Israël depuis Gaza, le roman émerge comme une pièce vitale de la littérature pour ceux qui cherchent à comprendre les tensions persistantes au Moyen-Orient. Ce n’est pas seulement une histoire ; c’est une tranche d’histoire, animée par la passion et la détermination d’un homme continuant à marquer de son empreinte le paysage géopolitique.

Avec le déploiement des stratégies d’Al-Sinwar, son roman se présente à la fois comme un reflet du passé et une vision prophétique de l’avenir de la région.