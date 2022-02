A minuit dans la nuit de lundi à mardi cette semaine, le tav yarok sera annulé. Définitivement ou pas, l’avenir le dira.

A partir de mardi donc, cette attestation ne sera plus demandée nulle part. La fin de ce tav yarok marque un symbole, puisqu’Israël a été le pionnier et a donné des idées à bien d’autres pays, dont la France, avec cette méthode qui permettait d’une part de protéger la santé des citoyens et d’autre part, d’inciter les gens à la vaccination.

Désormais donc, ces deux objectifs devront être atteints par d’autres moyens, charge au ministère de la Santé de trouver lesquels.