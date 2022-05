Le Premier ministre Bennett et le ministre de la Santé Horowitz, ont convenu aujourd’hui de la date à laquelle prendront fin les tests Corona à l’aéroport Ben Gourion.

A partir du 20 mai, il ne sera plus exigé de tests à l’atterrisage en Israël. Cette décision a été prise au regard de la diminution du nombre de cas positifs et après consultation des experts du ministère de la Santé et des responsables de l’autorité aéroportuaire.

Les stands de tests ne disparaitront pas complètement pour autant. Les autorités sanitaires et politiques tiennent à rester prudentes et ont donc demandé à entretenir a minima ces stands afin de pouvoir les réutiliser rapidement si besoin était.