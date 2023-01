Le conseil régional de Judée-Samarie tenait un congrès aujourd’hui au Parlement européen pour appeler l’Union européenne à cesser les financements qui servent à l’Autorité palestinienne à verser des salaires aux terroristes.

En ouverture du congrès, une bougie a été allumée à la mémoire d’Esther Horgen, z’l, assassinée par un terroriste palestinien, il y a deux ans. Esther, qui avait fait son alya de France, habitait en Samarie.

Le mari d’Esther, Binyamin et deux de ses filles, Odelia et Avigaïl, ont accompagné Yossi Dagan, le président du conseil régional de Samarie. L’ambassadeur d’Israël pour l’Union européenne et une dizaine de députés européens ont assisté à ce congrès.

Odelia Horgen a pris la parole: »Maman m’a appris quelque chose d’important. Il existe deux forces dans le monde: l’amour et la peur. J’ai appris de ma mère à agir par amour, mais hélas tout le monde n’a pas eu une mère comme toi Maman, hélas tout le monde n’a pas reçu ta formidable éducation.

Hélas, il y a des gens qui agissent pas peur, peur de tout ce qui est différent. Ces mêmes personnes qui agissent pas peur, feront tout pour nous éviter, y compris des actes de violence et des assassinats cruels. Ne motivez pas ces personnes, n’agissez pas par peur, accrochez-vous à l’amour ».

Avigaïl Horgen a aussi parlé de sa mère: »Ma mère s’entendait avec tout le monde, ma mère parvenait à voir le bien dans chaque être humain et elle a été tuée parce qu’elle était juive. Je continuerai à vivre suivant sa vision du monde, à aimer, à voir le bien dans chaque être humain. Mais ceux qui sont miséricordieux avec les cruels, finissent pas être cruels avec les miséricordieux. Si vous continuez à aider les terroristes, le prix à payer sera que des gens comme ma mère seront assassinés. Ma mère a été assassinée de manière cruelle et le traumatisme a été si grand que même de laver la vaisselle était devenu pour moi une mission trop difficile. Je progresse et je me remets doucement mais c’est dur, je suis fatiguée. Si vous voulez agir pour que plus personne dans mon pays ne doive vivre cela, je vous en supplie, s’il vous plait, aidez-nous pour ne pas que le cercle des morts ne s’agrandisse ».

Yossi Dagan a précisé aux députés européens: »Votre argent, l’argent des centaines de millions de contribuables de l’Union européenne sert à encourager l’assassinat de Juifs en Israël. L’Autorité palestinienne transfère chaque année, un demi-milliard de shekels aux terroristes dans les prisons israéliennes. Plus ils ont tué de Juifs, plus leur salaire est grand. Le terroriste maudit qui a assassiné Esther Horgen reçoit de vos mains, des mains des contribuables européens, 12000 shekels par mois, soit 6 fois plus que le salaire moyen dans les territoires palestiniens. Alors je vous le demande: cela ne vaut-il pas la peine de tuer des Juifs? Regardez ces orphelines dans les yeux et promettez-leur que vous ferez tout pour arrêter cette folie ».

Les députés européens présents ont été choqués par les données qui leur ont été présentées concernant le salaire des terroristes. Le député hollandais, Bert-Jan Ruissen, vice-président de la délégation pour les relations avec Israël, a déclaré: »Nous sommes ici pour honorer la mémoire d’Esther Horgen qui a été victime d’une attaque terroriste choquante non loin de chez elle. Nous voulons exprimer notre solidarité avec le peuple israélien et nous condamnons le terrorisme sous toutes ses formes. Nous disons ici qu’Israël a le droit de se défendre. Je suis choqué de découvrir que l’assassin d’Esther va toucher 4 millions de shekels au cours de sa vie de la part de l’Autorité palestinienne pour avoir commis ce crime terrible ».

La députée grecque Anna-Michelle Asimakopoulou a exprimé son indignation: »Tout ce que nous pourrons dire n’effacera pas votre douleur. Je peux juste vous promettre qu’après cette rencontre, le souvenir d’Esther sera vivant dans nos coeurs et dans nos pensées au parlement européen. Nous avons reçu une demande de financement des manuels scolaires palestiniens, mais nous ne le ferons qu’une fois que tous les contenus antisémites seront retirés et nous continuerons sur cette ligne. Pour la mémoire d’Esther, nous continuerons à nous battre ».

Robert Roos, député hollandais, s’est interrogé: »Comment pouvons-nous attendre d’Israël qu’il fasse la paix avec une société qui récompense le terrorisme? ».