Le terroriste du Fatah Jibril Rajoub, président de la »fédération de football de Palestine » a essuyé un nouvel échec devant la justice internationale.

Au mois d’août 2018, le terroriste avait écopé d’une peine d’un an d’éloignement des stades et d’une amende 20.000 francs suisses pour son rôle dans l’annulation de la venue en Israël de l’équipe nationale d’Argentine avec Lionel Messi. Suite à cela, il avait fait appel devant la Cour internationale d’arbitrage. Cette dernière vient de le débouter.

La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev a réagi à cette décision judiciaire: « Le terroriste Jibril Rajoub a reçu une nouvelle gifle en fin de semaine dernière(…) Il avait été éloigné des stades après la campagne d’incitation et de menaces qu’il avait menée en direction de l’équipe d’Argentine et de Lionel Messi personnellement(…)Avec ce verdict, la communauté sportive internationale reconnaît officiellement ce que nous savions depuis longtemps, à savoir que Jibril Rajoub est un terroriste en complet-cravate qui utilise le sport comme plateforme pour inciter et appeler au terrorisme. La prochaine étape sera de l’éjecter définitivement de la FIFA. Il avait bien rigolé l’an passé lorsque l’équipe d’Argentine avait annoncé qu’elle renonçait à venir en Israël. Mais dans la vie il y a une règle d’acier: ‘Rira bien qui rira le dernier!' ».