Vincent Chebat, le directeur du département francophone à NGO Monitor sur la responsabilité accablante de la FIDH (Fédération Internationale des Droits Humains) dans la campagne visant à définir Israël comme pays génocidaire: ” La différence entre la FIDH et d’autres organisations comme Amnesty c’est que la FIDH reçoit des subventions très importantes de la commission européenne et de la France et ce alors qu’elle accuse très vite Israël de génocide et de famine dans Gaza!”