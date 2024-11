Mikhael Nabeth, fondateur think -thank Human Face sur le refus de la Fédération Française de Football de s’identifier au sort des otages: “Nous sommes intervenus pour que la FFF, la FLP et l’UEFA reconnaissent que les crimes du 7 octobre sont des crimes contre l’Humanité que l’on doit mentionner dans les stades mais ils ont refusé de communiquer dans les stades là-dessus!”