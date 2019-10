La famille Shnerb du village de Dolev a remercié les forces de sécurité qui ont réussi à mettre la main sur les terroristes qui ont assassiné Rina Shnerb hy »d et blessé le père et le fils: « Nous avions depuis le début entière confiance dans les forces de sécurité et nous les remercions pour les immenses efforts qu’ils ont déployés pour arrêter les meurtriers. Nous appelons le gouvernement israélien à garantir un maximum de sécurité pour ceux qui veulent se promener dans n’importe quel endroit du pays et qui ne demandent qu’à vivre, et nous demandons au peuple d’Israël de vivre, de se promener dans toutes les parties de notre terre bien-aimée ».

Lors d’une opération conjointe de Tsahal, du Shin Bet, de la police et d’une unité spéciale des gardes-frontières (Yamam) les terroristes, membres du FPLP ont été arrêtés.

Photo Famille