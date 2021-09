L’avocat de la famille du garde-frontière Bar-El Shemoueli hy »d a transmis la réaction des parents après la remise du rapport de l’enquête menée par Tsahal, plus présisément par le commandant de la région militaire sud et des officiers supérieurs. Il a notamment dit : « La famille a posé des questions très dures mais n’a pas reçu de réponses satisfaisantes. Elle est extrêmement ébranlée, déçue, blessée et frustrée par cette enquête ».

L’avocat a rajouté que la famille Shemoueli refuse ce rapport tant dans son contenu que dans sa conclusion qui ne prévoit aucune sanction contre de quelconques responsables. « Bar-El n’est tombé lors d’une opération dans le territoire de Gaza mais alors qu’il se trouvait en territoire israélien et n’aurait jamais dû se trouver aussi près face à un terroriste. Il est tombé lors d’émeutes alors que ses officiers auraient pu faire en sorte que cette tragédie n’ait pas lieu. La famille demande et exige que l’armée effectue des investigations dignes de ce nom, critique et transparente dans le cadre d’une commission d’enquête militaire professionnelle et objective ».

Photo porte-parole police