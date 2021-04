Yossi Cohen, l’avocat qui représente la famille Netanyahou a adressé une lettre d’avertissement à l’ancien Premier ministre et repris de justice Ehoud Olmert. Il exige des excuses publiques ainsi que le versement de dommages et intérêts d’un montant d’un million de shekels dans un délai d’une semaine sans quoi la famille Netanyahou entamera une procédure judiciaire contre lui pour diffamation.

Interviewé sur la chaîne de gauche « Demokrat TV », Ehoud Olmert avait étalé son mépris et sa haine contre le Premier ministre et avait notamment dit : « Ce qui est impossible de guérir c’est la maladie mentale du Premier ministre, de son épouse et de son fils ». Il avait rajouté une couche en recommandant de les faire hospitaliser en asile psychiatrique !

Yossi Cohen a déclaré qu’il s’agit du franchissement de toutes les lignes rouges et a recommandé à l’ancien Premier ministre de « regarder la poutre qui est devant ses yeux au lieu de voir la paille devant ceux des autres ».

Bien que ne représentant plus rien du tout dans le monde politique israélien et en dépit de son passé peu glorieux, Ehoud Olmert est fréquemment invité sur certains plateaux de télévision ou dans des studios de radio comme « arme » contre Binyamin Netanyahou, comme c’est le cas également avec Ehoud Barak.

Photo Ben Dori / Flash 90