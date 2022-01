C’est une rencontre assez singulière qui aura lieu lundi au tribunal de paix de Tel-Aviv : la famille Netanyahou et l’ancien Premier ministre Ehoud Olmert se retrouveront face-à-face, le dernier une nouvelle fois sur le banc les accusés.

La famille Netanyahou, représentée par l’avocat Yossi Cohen, avait porté plainte au mois de mai 2021 contre Ehoud Olmert pour « diffamations et calomnies malveillantes » après qu’il ait, lors d’une interview télévisée qualifié les membres de la famille Netanyahou de « malades mentaux » et suggéré qu’ils doivent « subir un traitement psychiatrique » !! Lors d’une autre émission, il avait refusé de revenir sur ses propos.

Dans la plainte déposée contre le repris de justice, il est notamment écrit : « Au lieu d’accepter de reconnaître la réalité, de baisser la tête et de payer sa dette à la société, Ehoud Olmert a commencé à se livrer avec obsession à des propos calomnieux et malveillants contre la famille Netanyahou (…) Seul un homme ivre de haine aveugle et sans freins est capable de tenir des propos aussi abjects et offensants dans des médias (…) Il s’agit de propos dangereux que le tribunal dont condamner et décréter qu’ils n’entrent pas dans le cadre de la liberté d’expression ».

La famille Netanyahou demande 837.000 shekels de dommages et intérêts. Ses avocat avaient demandé à ce que la séance se déroule par vidéo-conférence, en invoquant des impératifs de sécurité, demande refusée par le juge.

Dans sa défense, Ehoud Olmert avait récidivé en exigeant que la famille Netanyahou passe des examens psychiatriques avant la séance au tribunal…et lui fassent parvenir les résultats.

Photo Kobi Gideon / GPO