Le Dr. Simh’a Goldin, père du lieutenant Hadar Goldin hy »d a sévèrement critiqué certains ministres du cabinet de sécurité qu’il a appelé « les hypocrites du gouvernement ». Il évoquait les récentes déclarations de ces ministres contre la restitution de dépouilles de terroristes ayant du sang sur les mains alors qu’au même moment le cabinet autorisait la restitution au Hamas des dépouilles de deux terroristes. Il a notamment visé le ministre des Transports Betzalel Smotritch qui déclarait au micro qu’il était opposé à une telle pratique alors qu’il est membre du cabinet qui a autorisé ce « geste » envers le Hamas.

Très irrité, le Dr. Simha Goldin a rajouté: « Cela fait six ans que nous demandons au gouvernement israélien de faire pression sur le Hamas et d’intervertir la situation. Et cela fait six ans que l’on nous raconte des sornettes de la part de gens qui siègent dans des forums qui sont censés prendre des décisions mais ne font rien d’autre que de nous faire peur. Vous avez envoyé des soldats au front, ramenez-les et ne vous cachez pas les une derrière les autres! »

Avec les rumeurs récentes sur une reprise des négociations indirectes et le chaud et froid diffusé par le Hamas, la famille Goldin a exhorté le gouvernement à ne pas libérer des terroristes ayant du sang sur les mains mais a exercer toutes les pressions possibles sur le Hamas.

Même s’il faut prendre les rumeurs sur ce dossier avec toute la prudence nécessaire, selon certaines sources, le Hamas exigerait notamment la libération du chef terroriste du Fatah Marwan Barghouti ainsi que du chef du FPLP Ahmad Saadat, organisateur de l’assassinat du ministre Re’havam Zeevi (Gandhi) hy »d.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90