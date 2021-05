Après l’annonce de l’acceptation d’un cessez-le-feu, la famille Goldin a lncé un appel au Premier ministre Binyamin Netanyahou pour qu’il précise si la restitution des soldats disparus figure dans l’accord conclu par l’entremise de l’Egypte.

Très remonté – et on le comprend – le Dr. Sim’ha Goldin, père du lieutenant Hadar Goldin hy »d a demandé au Premier ministre de « cesser de jouer avec les sentiments des familles et de ramener les deux dolsat au plus vite ». Avec émotion, il a dit : « Netanyahou et Benny Gantz les avaient envoyé auc champ de bataille, à eux de les faire revenir ». « Le dédain envers les familles des combattants a dépassé toutes les limites et toute la responsabilité repose sur eux. Nous exigeons une réponse sans délai », a exhorté le père de Hadar hy »d.

Photo Familles