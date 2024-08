Les membres de la famille d’Eitan Lévy, qui a été kidnappé et assassiné par des terroristes du Hamas à Gaza, ont décidé de poster sur la page Instagram de Yosef Hadad une vidéo extrêmement difficile montrant l’enlèvement de leur proche.

Ils ont expliqué : « Avec beaucoup de douleur et après avoir beaucoup hésité à exposer le traumatisme que nous avons vécu, nous avons décidé de partager et de publier la vidéo de l’enlèvement et du lynchage d’Eitan. La preuve qu’il n’y a pas un seul civil innocent à Gaza. Depuis 43 semaines, nous vivons dans une souffrance indescriptible. 115 personnes enlevées qui sont toujours là-bas. Il est temps de ramener tout le monde à la maison».

Eitan Levy avait conduit une amie au kibboutz Be’eri lorsque l’attaque barbare du Hamas a commencé, et il a alors été kidnappé et assassiné. Son corps est toujours retenu par le Hamas dans la bande de Gaza.