Une audition houleuse s’est déroulée ce lundi à la Knesset lors d’une réunion du Comité spécial pour le renforcement et le développement du Néguev et de la Galilée, lorsque Yotam Cohen, frère du soldat Nimrod Cohen actuellement retenu en captivité à Gaza, a directement interpellé le ministre Amichai Shikli.

Dans un geste symbolique fort, Yotam Cohen a remis au ministre une pita enveloppée d’un ruban jaune, lui déclarant : « Je te donne une pita enveloppée d’un ruban jaune pour que tu te souviennes toujours de ce que mon frère, un soldat, mange en une semaine. » Cette intervention visait à attirer l’attention sur les conditions de détention des otages et à critiquer la position du ministre sur les négociations, lors qu’il fait partie des pembres du gouvernement qui se sont opposés à la première phase de l’accord qui a permis la libération de 33 otages israéliens vivants et morts depuis janvier.

« Nous nous souviendrons de vous, Amichai Shikli, qui avez voté contre la libération de mon frère », a poursuivi Yotam Cohen. Il a ensuite ajouté une remarque particulièrement amère : « Je suggère à chaque mère de s’assurer, avant que son fils ne s’enrôle, qu’il est citoyen américain, car sinon il ne reviendra pas », faisant allusion au fait que « les États-Unis négocient pour le retour de leurs ressortissants car le gouvernement israélien ne veut oeuvrer à leur libération. »

L’échange s’est encore durci lorsque Yehuda Cohen, père de Nimrod, a reproché au ministre son manque d’attention : « Vous pouvez nous regarder, nous le père et le frère d’un soldat kidnappé, et non votre téléphone lorsque nous parlons. »

Face à ces accusations, le ministre Shikli s’est défendu en répondant : « J’ai voté contre la libération de milliers de meurtriers et de terroristes », maintenant sa position sur les négociations d’échange de prisonniers.