Avi et Naama Kay, le père et la soeur d’Elie Kay hy »d, assassiné sur le Mont du Temple au mois de novembre se sont rendus à la Cour suprême pour assister à l’audience d’appel demandée par la famille du terroriste pour éviter la destruction de sa maison.

Le père de la malheureuse victime a déclaré : « L’objectif de notre présence est d’empêcher le prochain attentat et pour qu’une autre famille ne vive ce que nous subissons et pour que les gens puissent continuer à marcher dans les rues de Jérusalem ou de toute autre ville d’Israël sans crainte. Pour que les citoyens du pays puissent vivre en sécurité, qui ils soient et où qu’ils habitent…. »

La soeur d’Elie hy »d a déclaré : « …Ils tentent de nous tuer et d’instaurer un régime de terreur et nous contrôler par la peur. Nous n’aurons pas peur et continuerons à combattre le terrorisme. Nous serons forts et leur montrerons que c’est notre pays et que nous n’avons pas peur d’eux. La mort d’Elie ne doit pas être vaine. Nous sommes là est poursuivons son chemin ».

Vidéo :

Photo Yonatan Sindel / Flash 90