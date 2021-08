La famille de Bar-El Shemoueli hy »d exige une commission d’enquête

Après les paroles très dures prononcées lundi par les parents de Bar-El Shemoueli hy »d tant contre le gouvernement que contre la hiérarchie de Tsahal, la famille du garde-frontières exige une commission d’enquête militaire pour déterminer les « graves disfonctionnements systémiques » selon l’expression qu’elle a employée dans iune lettre adressée aux responsables de l’armée.

Les parents du sergent-chef veulent savoir ce qui a mené à ce drame, d’autant plus que les témoignages de camarades de Bar-El hy »d indiquent que l’ordre était donné de ne pas réagir de manière trop ferme face aux émeutiers, autrement dit « de serrer les dents et avaler l’incident ». La petite phrase prononcée par le ministre Nahman Shaï, qui expliquait qu’il ne fallait pas envenimer les choses avant que le Premier ministre ne se rende à Washington fait froid dans le dos à ce sujet.

Parmi les graves questions posées par la famille, celle de savoir pourquoi les officiers ont-ils laissé les émeutiers et les incitateurs s’approcher du mur au lieu de demander aux tireurs d’élite de les tenir à distance ? Ou bien : « Pourquoi aucun ordre n’a-t-il été donné aux soldats de s’abriter derrière une dune de sécurité ? », ou encore : « Pourquoi les officiers n’ont-ils pas ordonné de faire feu après l’incident et fait arrêter l’auteur du crime ? ».

La famille a averti qu’elle ne se contentera pas d’une conclusion mettant en cause l’échelon subalterne de Tsahal et ceux qui étaient sur place. Elle considère comme une grande partie des citoyens du pays que l’esprit actuel tant dans l’échelon politique que militaire et tourné vers l’apaisement, la modération et la retenue, au risque de mettre en péril la vie de ceux qui défendent le pays, avec le tragique exemple de Bar-El hy »d.

C’est sur cette question que le député Nir Barkat (Likoud) a décidé de demander la constitution d’une commission d’enqête, parlementaire cette fois-ci, pour déterminer les liens entre les décisions politiques et ce qui se passe sur le terrain lors des face-à-face entre soldats et terroristes.

Photo porte-parole de la police