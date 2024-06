Les proches de Shiri, Yarden, Ariel et Kfir Bibas, ont été scandalisés par la déclaration de Benny Gantz hier soir (jeudi) lors d’une interview sur la chaine Kan.

Ce dernier a affirmé que: ”Israël sait ce qu’est devenue la famille Bibas. Le public sera informé lorsque tout aura été vérifié”.

Pour les proches de ces quatre otages, dont deux très jeunes enfants, cette déclaration est irresponsable.

Ils ont publié l’annonce suivante pour condamner ces propos:

”Nous sommes témoins ce soir de l’irresponsabilité d’un politique et d’un média qui choisit de diffuser ses propos sans prendre en considération la famille, qui de chez elle, doit faire face à une telle annonce, sans aucune préparation préalable et sans pouvoir arrêter cette déclaration. La famille est en contact permanent avec les renseignements et nous espérons toujours de tout notre coeur entendre de bonnes nouvelles”.