La famille Bibas appartient désormais au collectif d’Israël Rav Yéhouda Benichay, rav de la communauté francophone d’Emouna à Jérusalem, qui a perdu sa fille Routhy, son gendre le rav Ehud et trois de ses petits-enfants, Ohad, Elad et la petite Hadass (4mois) massacrés par des terroristes chez eux à Itamar, il y a 14 ans, apporte son sentiment après les obsèques de Shiri, Ariel et Kfir Bibas: »La famille Bibas était anonyme avant le 7 octobre. Elle est devenue un symbole. Notre histoire est parsemée de héros comme la famille Bibas, comme nos enfants qui ne sont plus dans la dimension individuelle mais qui sont entrés dans la dimension collective du peuple d’Israël ».