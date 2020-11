A l’occasion du Chabbat « Hayé Sarah », qui rappelle l’acquisition par Abraham du Caveau des Patriarches, des députés de différents partis de droite se sont unis pour lancer un appel au soutien du yishouv juif de Hevron. Il s’agit de députés du Likoud, Yamina, HaBayit Hayehoudi, Shass, Yahadout Hatorah et Derekh Erets. Ils se sont joints aux dirigeants de Judée-Samarie et du yishouv juif de Hevron en particulier pour demander une mobilisation en faveur de l’agrandissement des quartiers juifs et du rachat de maisons ayant appartenu à des Juifs. Il s’agit notamment de financer deux projets principaux : rénovation de l’ancien quartier juif et rachat de maisons aux alentours du Caveau des Patriarches.

Photo Miriam Alster / Flash 90