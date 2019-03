Lors des dernières élections, le parti naissant Koulanou, fondé et dirigé par Moshé Kahlon, avait réussi à s’imposer comme un incontournable. Après 4 ans passé à la tête du ministère des finances, il nous livre son bilan et ses ambitions pour la prochaine Knesset.

Le P’tit Hebdo: Quel est votre bilan après quatre années à la tête du ministère des finances?

Moshé Kahlon: Les accomplissements de Koulanou au cours des quatre dernières années sont impressionnants et nous avons fait des choses qu’aucun gouvernement n’avait fait depuis trente ans. Je commencerai par dire que l’économie israélienne ne s’est jamais aussi bien portée, avec une croissance à 3,4% cette année, qui peut faire rêver bien des pays européens, un chômage au plus bas, mais aussi une économie solide et attractive. Croyez bien qu’avant de venir ouvrir les centres de R&D à 40 milliards de dollars, des sociétés comme Intel nous passent au crible de façon ultra-professionnelle , s’ils choisissent Israël, c’est parce qu’ils ont confiance en notre économie ! Pour ce qui est de mon action au ministère des Finances, il y a Me’hir Lamishtaken, qui permet aux jeunes familles d’accéder à la propriété à des prix imbattables, 53.000 logements sont en construction à travers le pays, et 60.000 sont prévus sur le prochain mandat, cela a permis, après plus d’une décennie d’augmentation, de voir enfin une baisse du prix des logements sur 2018-2019. Nous avons aussi augmenté le salaire minimum de 4.300 à 5.300 shekels mensuels, effectué des réformes massives de l’aide aux personnes âgées en ajoutant jusqu’à 30 heures d’aide mensuelles, pour un montant de près de 3 milliards de shekels. Nous avons doublé le salaire des soldats. Nous avons allongé le congé maternité, mis en place un programme révolutionnaire d’épargne pour chaque enfant israélien, ‘hisa’hon lékol yeled, où l’Etat verse 50 shekels par mois et par enfant, afin que tous les jeunes israéliens, à leur arrivée à la majorité, disposent d’un pécule qui leur permettra de démarrer dans la vie même s’ils viennent d’un milieu très modeste. Nous avons accordé des crédits d’impôt aux parents de jeunes enfants et subventionné les centres aérés, et augmenté significativement les allocations aux personnes handicapées. Nous avons lutté contre les monopoles, ouvert le marché de l’électricité, abaissé les barrières douanières sur des milliers de produits alimentaires et de grande consommation. Nous avons renforcé le marché et la croissance tout en réduisant les inégalités.



Lph: Les sondages ne vous sont pas très favorables. Pourquoi ne pas avoir conclu un accord avec le Likoud?

M.K.: Je ne suis pas entré en politique pour me faire réserver des postes et assurer mes arrières. Croyez-moi , j’aurais pu obtenir le ministère de mon choix si j’avais choisi de faire alliance avec le Likoud, et me reposer jusqu’au 9 avril ! J’ai choisi de ne dépendre de personne, afin d’être à même de suivre la voie sociale en laquelle je crois profondément. Je veux être à nouveau ministre des Finances si les électeurs en décident , et non comme résultat d’un arrangement préalable. Nous sommes le seul parti de la droite sociale, modérée, sioniste et souveraine qui a pour principes fondateurs la tolérance, le respect de tous et la justice sociale, qui sont des principes profondément juifs.





Lph: Au lendemain des élections, qui recommanderez-vous au poste de Premier ministre?

M.K.: Le 9 avril prochain, ce sont les électeurs qui choisiront le premier ministre à travers leur vote. Au jour d’aujourd’hui, il me semble peu probable que Benny Gantz soit appelé à constituer le gouvernement. Si cela devait arriver, nous y réfléchirions, mais comme nous l’avons fait durant les quatre dernières années avec Binyamin Netanyahu, nous ne rentrerons que dans un gouvernement sioniste qui nous permettra de mettre en œuvre notre politique sociale.



Lph: En quoi votre programme s’adresse-t-il aussi aux olim de France?

M.K.: Je suis profondément conscient des problèmes particuliers auxquels sont confrontés les olim de France. Mes propres parents ont fait leur alya de Tripoli, en Libye, et je comprends très bien tous les challenges liés à la langue, à une nouvelle société, à l’éducation des enfants et à la compréhension d’un nouveau système scolaire très différent de celui de la France, à la nécessité de se socialiser à nouveau et de reconstituer un environnement de travail etc… Nous avons d’ailleurs intégré dans notre liste une ola hadasha de France, Yaëlle Ifrah. Pour ce qui est de l’aide à leur apporter, nous avons fait partie des initiateurs du programme gouvernemental qui vise à augmenter l’offre de services administratifs en français et à simplifier les démarches et les contacts au quotidien qui sont souvent un cauchemar ! Surtout, nous avons prévu dans le prochain mandat de mettre en place un programme spécial de me’hir lamishtaken et de location de longue durée a prix modérés destinés spécifiquement aux olim de France, pour qui le logement est un problème important. Enfin, je tiens à rappeler aux juifs de France qui hésitent à faire leur alya qu’ici l’économie est au beau fixe, le marché de l’emploi en pleine croissance, que nous les aimons et souhaitons de tout cœur qu’ils viennent nous aider à construire et à développer notre patrie.

Propos recueillis par Avraham Azoulay