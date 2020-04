A l’initiative du ministère des relations avec la Diaspora et de l’Agence juive, la cérémonie de Yom Hazikaron au musée des blindés à Latrun a été retransmise en directe sur la page Facebook de l’organisation Massa à l’intention des Juifs de Diaspora. Il s’agit de la plus importante cérémonie qui se déroule en langue anglaise et qui est destinée aux Juifs de Diaspora. Des dizaines de milliers de personnes ont pu ainsi suivre cette cérémonie depuis de nombreux pays, des Etats-Unis à l’Australie en passant par la Turquie, le Brésil, l’Argentine, le Russie ou même le Maroc.

Cette cérémonie met l’accent sur la contribution des « soldats sans familles » qui sont montés seuls en Israël, se sont engagés dans Tsahal et sont tombés au combat ou lors d’attentats. Des séquences vidéo très émouvantes ont été diffusées lors de la cérémonie afin d’associer le plus possible les Juifs de Diaspora au vécu national israélien. Le Qaddish a été récité par Stewart Steinberg dont le fils Max hy »d monté seul en Israël est tombé lors de l’Opération Tsouk Eitan en 2014.

Les discours – enregistrés d’avance – ont été prononcés par le président de l’Etat Reouven Reouven Rivlin, le directeur de l’Agence juive Itshak Herzog et la ministre des relations avec la Diaspora Tsipi Hotovely. Cette dernière s’est adressée aux participants à travers le monde et leur a dit: « Ce soir nous nous souvenons de tous ceux qui ont choisi de quitter leurs familles pour venir ici afin de partager le destin du peuple juif et participer à la défense de l’Etat d’Israël(…)Nous avons le devoir de nous souvenir de la contribution de ce soldats sans famille qui ont donné leur vie afin que nous puissions vivre ici en Erets Israël ».

Vidéo:

Photo Flash 90