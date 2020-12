Un cargo Boeing 777 de la compagnie américaine United Airlines a atterri jeudi à l’aéroport Ben-Gourion avec à son bord une deuxième cargaison de vaccins fournis par la société Pfizer. Contrairement à la quantité réduite arrivée mercredi, il s’agit cette fois-ci de plusieurs centaines de milliers de doses. Elles seront acheminées dans les entrepôts de la compagnie pharmaceutique Teva à Shoham. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé s’y rendront en visite.

Le chef de l’opposition Yaïr Lapid a cru bon de se saisir de cet événement salutaire pour s’en prendre une nouvelle fois au Premier ministre : « L’arrivée de ces vaccins est une bonne nouvelle. Mais ce qui est moins bon, c’est ce que Binyamin Netanyahou fait de cet événement. Je ne crois pas qu’il y ait un autre dirigeant au monde qui se déplacerait à l’aéroport pour y rencontrer réfrigérateur, ce qu’a fait Netanyahou. Il y est allé pour se faire photographier à côté du réfrigérateur dans lequel étaient entreposés les vaccins. Et je ne pense pas non plus qu’il y ait un autre dirigeant sur cette terre qui prétende que c’est grâce à lui que des vaccins sont arrivés. Netanyahou a certes appelé le Pdg de Pfizer mais dire que c’est grâce à lui que ces vaccins sont là est ridicule ». Un adjectif que Lapid connait que trop bien.

Mercredi, le porte-parole de Yaïr Lapid, Roï Konokal avait poussé la mauvaise foi encore plus loin en trouvant à critiquer l’intention déclarée par Binyamin Netanyahou d’être vacciné en premier afin de servir d’exemple : « Seul Bibi peut se permettre d’être vacciné en premier, avant les citoyens qui en ont vraiment besoin. Même la reine d’Angleterre, qui est réellement dans une catégorie à risque, ne s’est pas fait vacciner avant ses citoyens »…

Ce qui a fait dire à des journalistes de droite : « La haine envers Binyamin Netanyahou est telle que quoi qu’il fasse, une chose ou son contraire, il sera critiqué ».

Photo Pixabay