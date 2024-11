Florence Touati-Wachsstock, habitante de Maalot nous livre ses impressions plus de 24 heures après l’entrée en vigueur du cessez le feu:” Tout dépendra de la détermination de Tsahal et du gouvernement a faire respecter à la lettre ce cessez-le-feu et à ne pas reproduire les erreurs de ces 18 dernières années! ”