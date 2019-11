Selon une dernière proposition faite par le Likoud à Bleu-Blanc, Binyamin Netanyahou resterait Premier ministre d’un gouvernement d’union durant une courte période (3-4 mois) puis céderait sa place et redeviendrait un « simple » député. Après son départ, il serait remplacé par un autre membre du Likoud pour le reste des deux premières années, avant la rotation avec Benny Gantz.

Pour l’instant, Benny Gantz, tiraillé entre sa volonté d’entrer dans un processus de pouvoir et le refus de Yaïr Lapid et Moshé Yaalon de siéger ne serait-ce qu’un seul jour avec Binyamin Netanyahou, ne semble pas enclin à accepter cette proposition.

Netanyahou: Yaïr Lapid est l’obstacle principal

Le Premier ministre a évoqué l’impasse politique et a accusé Yaïr Lapid d’être celui qui empêche la constitution d’un gouvernement d’union: « Il y a là une immense induction en erreur. On essaie de nous attribuer un mauvaise volonté dans la formation d’un gouvernement d’union. Ce ne sont que des excuses. Ils (Bleu-Blanc) ne veulent pas parce que Lapid ne veut pas d’un tel gouvernement pour des raisons évidentes: il souhaite un gouvernement avec la gauche ou minoritaire afin que ce soit lui qui entre dans la rotation au poste de Premier ministre. Il ne veut pas d’union autre que celle-ci. C’est pour cela qu’ils ont à chaque fois d’autres excuses. De notre côté, nous sommes allés très loin et à chaque c’était un refus pour d’autres raisons. Je ne sais même pas s’ils ont réellement renoncé à l’option d’un gouvernement minoritaire avec le soutien des alliés des terroristes qui s’opposeront à la moindre opération de Tsahal. Ce serait une catastrophe pour l’Etat d’Israël.

Photo porte-parole Likoud