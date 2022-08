Après Matan Kahana, un deuxième membre de Yamina rejoint le Camp républicain dirigé par Benny Gantz et Guidon Saar.

La députée Shirly Pinto, qui avait déjà annoncé qu’elle ne se présenterait pas au sein de la formation Haroua’h Hatsionit, a officialisé aujourd’hui son passage au parti de Benny Gantz. La place à laquelle elle sera positionnée n’a pas encore été déterminée mais on sait d’ores et déjà qu’elle sera en charge des dossiers liés aux personnes handicapées.

Rappelons que Pinto était proche du parti Yesh Atid avant d’être recrutée par Bennett en 2019 avec la création de son parti »Hayamin Hahadash ».

On peut dire aujourd’hui qu’il ne reste plus grand chose du parti Yamina version élections de 2021. Bennett, lui-même, a quitté le parti, pour permettre à Kahana et Pinto de se séparer de leur formation d’orgine tout en restant députés. Il a annoncé qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections.

Il y a ceux qui ont quitté le parti en raison de la décision de Bennett de former une coalition avec les partis de gauche et Ra’am, comme Alon Davidi, le maire de Sdérot, Shay Maïmon ou Roni Sassover puis Idit Silman et Nir Orbach. Il y a ceux qui l’ont quitté en vue des prochaines élections comme Matan Kahana et Shirly Pinto. Notons qu’Abir Kara a menacé cette semaine les dirigeants du parti de leur »montrer qui les envoie là où ils sont » s’ils n’accèdent pas aux conditions de base qu’il souhaite voir figurer dans un futur accord de coalition.

Finalement, de la liste originale, il ne reste plus qu’Ayelet Shaked et Yomtov Kalfon au sein de la nouvelle formation politique, Harou’ah Hatsionit, créée avec Yoaz Hendel et Tsvi Hauser.