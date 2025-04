La députée Merav Mihaeli, 58 ans, ancienne cheffe du parti travailliste a annoncé la naissance de son troisième enfant, une petite fille, prénommée Noa.

Mihaeli et son compagnon Lior Shlein ont déjà deux petits garçons, Ori et Alon, âgés de 4 et 2 ans. Leurs trois enfants sont nés d’une mère porteuse.

La députée, connue pour son féminisme, a écrit sur son compte X: »Je vous demande d’accueillir Noa, une soeur pour Ori et Alon. Quelqu’un avec qui parler au féminin et encore une très très bonne raison de se battre pour le pays qui est maintenant le sien ».