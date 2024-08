La députée européenne française, Rima Hassan, a participé le 16 août à une manifestation pro-Hamas en Jordanie. C’est ce que révèle le journal Le Point.

Rima Hassa, déjà poursuivie pour apologie du terrorisme, a partagé avec ses centaines de milliers de followers sur son compte X son séjour à Amman en Jordanie. Elle a, entre autres, participé à une manifestation lors de laquelle un hommage a été rendu à Ismaël Haniyeh, le numéro 1 du Hamas, tué en Iran le 31 juillet dernier dans une opération attribuée à Israël.

Les slogans scandés lors de cette manifestation appellent à ”libérer Al Aqsa des Juifs”.

Sur son compte X, la députée en charge des Français d’Israël, Caroline Yadan, s’est indignée de la participation d’une élue française à une manifestation pro-Hamas et a promis: ”Je vais personnellement me charger non seulement d’un nouveau signalement au Procureur sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour provocation à la haine raciale et apologie du terrorisme mais également d’une demande de levée de l’immunité et de sanctions de celle qui soutient constamment le Hamas, auprès du Parlement européen. Ce poison de la haine ne peut décemment pas siéger au sein de nos institutions démocratiques, à nos frais et aux dépens de nos valeurs républicaines. Je ne la lâcherai pas”.

