La députée américaine républicaine, Elise Stefanik, a publié un message d’hommage pour Yom Hazikaron.

La parlementaire, qui a pris ouvertement et fièrement position pour Israël et contre l’antisémitisme à plusieurs occasions, a écrit sur son compte X: »Aujourd’hui, nous faisons une pause pour honorer les soldats courageux et les victimes du terrorisme qui ont donné leur vie pour Israël. Que leur courage ne soit jamais oublié, et que leurs familles ressentent le réconfort d’un peuple reconnaissant ».

Today, we pause to honor the brave soldiers and victims of terror who gave their lives for Israel.

May their courage never be forgotten, and may their families feel the comfort of a grateful people. pic.twitter.com/abTvE6O4cw

— Rep. Elise Stefanik (@RepStefanik) April 29, 2025